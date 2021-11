Covid, 470 nuovi casi in Alto Adige. A Bolzano copertura vaccinale tra le più basse

Da oggi, dunque, l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige comunicherà immediatamente il numero dei casi risultati positivi da test antigenico e non solo dopo conferma con test Pcr.

Sono stati effettuati 1.123 tamponi pcr e 10.968 test antigenici. Resta stabile a 12 il numero dei pazienti in terapia intensiva, come anche nei normali reparti ospedalieri, mentre scende a 61 (-3) il numero di letti nelle cliniche private. Non si registrano vittime. Sono stati dichiarati guariti 64 altoatesini, mentre 10.475 sono in quarantena.