Covid, 297 nuovi positivi su 2.764 test in Trentino fino al 3 aprile, ricoveri in aumento

​Record storico import. Si trova in biscotti, merendine e latte per neonati ma ora si può riconoscerlo NordEst – Aumentano del 19 per cento le importazioni di olio di palma in Italia per un quantitativo record che ha superato addirittura 1,7 miliardi di chili nel 2014, un primato negativo mai raggiunto prima. E’ quanto […]