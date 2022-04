Campionati Italiani sci di fondo Dobbiaco: Fiamme oro sul podio con Nöckler, Comarella e Pellegrino.. Fiamme Gialle allo sprint con Salvadori, Scardoni e Graz

Domenica chiusura dei Campionati Italiani con la 50 km e la 30 km mass start

NordEst – Premiate le Fiamme Oro nella gara più prestigiosa, la staffetta mista Senior con Nöckler, Comarella e Pellegrino. In gara anche i giovani (U16-U18-U20) fin dalle prime ore della mattina sotto una continua nevicata, interrotta a tratti da qualche raggio di sole, come quello che ha accompagnato sul traguardo un veloce Elia Barb che ha portato il Veneto a primeggiare tra i maschi, mentre poco prima il Comitato Alpi Centrali aveva issato i propri colori sul gradino più alto del podio con le performanti Isonni, Dedei e Silvestri.

E sono state proprio le ragazze ad aprire le contese. Lucia Isonni, con la rabbia in corpo per la caduta di ieri nella sprint, ha messo subito il turbo, con la formazione lombarda sempre al comando in tutte e tre le frazioni. A contenere la supremazia delle tre lombarde ci hanno provato le valdostane Cena, Ollier e Laurent, con la prima a ridosso della Isonni in prima frazione, ma con la Ollier a perdere terreno, prontamente recuperato in ultima frazione dalla livignasca Silvestri (Alpi Centrali). Argento, alla fine, per le valdostane con le Alpi Centrali B che hanno cullato il sogno d’argento solo in seconda frazione, posizionandosi poi terze.

Gara molto più vivace quella maschile dei giovani. La compagine lombarda è partita con grande determinazione. Prima frazione da urlo di Matli, con i veneti secondi (Schivo), Balmetti partito con un buon vantaggio in seconda frazione l’ha duplicato cedendo il testimone a Moizi con una cinquantina di secondi, ma col Veneto sempre incisivo grazie a Zorzi. Moizi ha faticato molto ed ha subito il recupero del veneto, con Serafini che ha lanciato in ultima frazione un motivato Elia Barp abile ad agganciare e poi stracciare Galli. Oro più che meritato per il Veneto, con i lombardi rimasti con l’amaro in bocca. I padroni di casa dell’Alto Adige hanno sempre viaggiato in terza posizione controllando la gara, merito comunque ai due fratelli David e Hannes Oberhofer, a Pider ed a Schwingshackl che si sono messi il bronzo al collo.

Attesissimo lo scontro tra i senior. Salvadori con una partenza a razzo sorprende tutti, ma Nöckler col suo diesel si è messo sulle sue code. Al primo intergiro Ventura (Esercito) è lì davanti a destreggiarsi tra FFGG e FFOO. Il poliziotto altoatesino, che le piste di Dobbiaco le potrebbe affrontare ad occhi chiusi, nel finale allunga, saluta tutti e dà il cambio alla Comarella con un buon margine, 14”. Il gruppetto di testa è compatto. Cambiano contemporaneamente Gardener, Salvadori, Ventura, Mocellini e Gasperi.

Lucia Scardoni porta le FFGG al comando, Brocard (Esercito) la tallona, ma la Bellini (Esercito) stacca il miglior tempo di frazione e porta l’Esercito B al terzo posto dietro FFGG ed Esercito A, con le FFOO solo quarte.

Ci pensa Federico Pellegrino a recuperare e in un battibaleno è dietro a Graz (FFGG) che cerca la fuga. La gara vive sul confronto dei due. Il giovane brillante e l’irruente e riflessivo campione. Pellegrino, come consuetudine, nel finale accende la miccia, entra nell’ultima curva con mezzo metro su Graz ed il gioco è fatto. Pellegrino trascina le FFOO verso l’oro, il giovane finanziere nulla può, se non festeggiare l’argento con Lucia Scardoni e Giandomenico Salvadori ricevendo i complimenti dal comandante Di Paolo. All’Esercito un bronzo meritato, con una sempre più sorridente Brocard che manda i saluti ai suoi fan.

Nöckler intasca il successo e pensa alla 50 km di domani, suo vero obbiettivo di stagione per mandare ancora un segnale forte. Pellegrino promette che domani è pronto a fare scintille, Comarella si gode l’oro, domani non ci sarà, il suo stato di forma non è al top, meglio non insistere.

Premiazione sotto la neve, la Nordic Arena è sempre bella ed ammiccante verso lo sci di fondo che conta. Domani si conclude questa intensa settimana di gare con le prove Mass Start che partiranno alle ore 8.

Staffetta mista senior

1 FIAMME ORO A (NOECKLER Dietmar, COMARELLA Anna, PELLEGRINO Federico) 47:29.1; 2 FIAMME GIALLE A (SALVADORI Giandomenico, SCARDONI Lucia, GRAZ Davide) 47:33.3; 3 ESERCITO A (VENTURA Paolo, BROCARD Elisa, DE FABIANI Francesco) 47:38.0; 4 ESERCITO B (GASPERI Michele, BELLINI Martina, MONTELLO Giuseppe) 47:46.4; 5 CARABINIERI A (GARDENER Stefano, DI CENTA Martina, BERTOLINA Mirco) 48:17.2

Staffetta femminile giovani

1 ALPI CENTRALI A (ISONNI Lucia, DEDEI Denise, SILVESTRI Veronica) 37:30.7; 2 VALLE D’AOSTA A (CENA Virginia, OLLIER Aline, LAURENT Nadine) 38:03.0; 3 ALPI CENTRALI B (NEGRONI Giulia, IELITRO Martina, SALVADORI Manuela) 38:03.1; 4 ALPI OCCIDENTALI (NEGRIN Irene, GALLO Elisa, LAURENT Beatrice) 38:45.1; 5 FRIULI VENEZIA GIULIA (ROMANIN Giorgia, DEL FABBRO Serena, GISMONDI Maria) 38:50.6

Staffetta maschile giovani

1 VENETO A (SCHIVO Giacomo, ZORZI Andrea, SERAFINI Alex, BARP Elia) 1:14.48.2; 2 ALPI CENTRALI A (MATLI Gabriele, BALMETTI Mauro, MOIZI Lorenzo, GALLI Teo) 1:15.56.7; 3 ALTO ADIGE A (OBERHOFER David, PIDER Felix, OBERHOFER Hannes, SCHWINGSHACKL Benjamin) 1:16.21.6; 4 ALPI OCCIDENTALI A (NEGRIN Simone, GHIO Davide, RIGAUDO Gabriele, CAROLLO Martino) 1:16.50.1; 5 ALPI CENTRALI B (GAGLIA Gioele, NEGRONI Davide, POZZI Federico, ARTUSI Aksel) 1:17.16.4

