Covid, 2 decessi e 429 nuovi positivi n Trentino. In Alto Adige nessun decesso e 432 casi

La situazione aggiornata in Regione fino a mercoledì 13 aprile. Quarta dose vaccino, al via prenotazioni in Alto Adige

Trento/Bolzano – Sono due purtroppo i nuovi decessi per Covid in Trentino che risultano dal bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Si tratta di due uomini, un novantenne e un over 80, entrambi con altre patologie, vaccinati, deceduti in ospedale.



Dagli aggiornamenti emergono inoltre 429 nuovi casi positivi, di cui 15 rilevati al molecolare (su 256 test effettuati) e 414 all’antigenico (su 3.054 test effettuati). I molecolari poi confermano 9 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

In leggero miglioramento la situazione negli ospedali, dove i pazienti attualmente ricoverati sono 54 (-9 rispetto a ieri), di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 8 nuovi ricoveri a fronte di 15 dimissioni.

La situazione dei nuovi contagi per fasce d’età è la seguente:

10 di 0-2 anni

13 di 3-5 anni

13 di 6-10 anni

14 di 11-13 anni

8 di 14-18 anni

93 di 19-39 anni

137 di 40-59 anni

62 di 60-69 anni

48 di 70-79 anni e

31 di 80 o più anni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano ancora 7.

I nuovi guariti sono 399 e portano il totale a 148.997. Le vaccinazioni infine questa mattina hanno segnato quota 1.209.267, cifra che comprende 427.549 seconde dosi e 331.493 terze dosi.

La situazione a Bolzano

Non ci sono nuovi decessi per il Covid-19 in Alto Adige, ma i laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 432 nuovi casi positivi. Di questi, 38 sono stati rilevati sulla base di 565 tamponi pcr (di cui 119 nuovi test) e 394 sulla base di 2.827 test antigenici. Diminuiscono ancora l’incidenza settimanale dei nuovi casi per 100.000 abitanti che è ora di 590 (16 in meno rispetto ad ieri) ed il numero delle persone attualmente positive che sono 4.884 (406 in meno).

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 45 (5 in meno), mentre quelli assistiti in terapia intensiva sono sempre due. Sono 32, invece, i pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (dato aggiornato all’11 aprile). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 4.888 (405 in meno rispetto ad ieri), mentre quelle dichiarate guarite sono 838 per un totale di 197.945.