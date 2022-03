Covid, 2 decessi e 258 nuovi casi positivi in Alto Adige

Stabili i ricoveri, in calo le quarantene

Bolzano – Altre due persone sono morte per le conseguenze dell’infezione da Sars-Cov-2 in Alto Adige. Si tratta, come segnala l’Azienda sanitaria provinciale, di due donne, una fra gli 80 e gli 89 anni, l’altra over 90.

Il totale delle vittime del Covid-19, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è ora di 1.416. Pochi i nuovi contagi accertati, come avviene solitamente nel fine settimana: sono 258, otto dei quali rilevati sulla base di 242 tamponi pcr (75 dei quali nuovi test) e 250 sulla base di 2.243 test antigenici.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono uno in terapia intensiva (uno in meno rispetto ad ieri), 67 nei normali reparti ospedalieri e 67 nelle strutture private convenzionate (dato aggiornato al 28 febbraio). Altri 7 pazienti sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 4.738 (254 in meno) mentre i guariti sono 473 per un totale di 186.901.