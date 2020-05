Covid-19, in vigore in Trentino la nuova legge provinciale approvata domenica con aiuti all’economia

Posted on

242 nuovi donatori per la prima volta nel 2013: è questo il risultato che più soddisfa l’Associazione feltrina donatori volontari di sangue di Feltre Feltre (Belluno) – In un anno si sono raggiunte le 4.600 donazioni, garantendo il necessario ricambio generazionale e la sostituzione di chi, non solo per limiti di età ma anche per problemi […]