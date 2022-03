Corteo Coldiretti in centro a Trento contro la guerra e i rincari: agricoltori e tanti sindaci in piazza

Per il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige, Gianluca Barbacovi, è tempo di agire per non far chiudere le aziende agricole e gli allevamenti

Trento – Centinaia di agricoltori dalle valli, hanno preso parte giovedì mattina al corteo in centro a Trento per esprimere il no alla guerra in Ucraìna ma anche per protestare contro le speculazioni e i rincari energetici che stanno mettendo in ginocchio le loro aziende.

Per Coldiretti si tratta di rincari che portano i costi di produzione nelle campagne ben oltre il livello della sostenibilità economica mettendo a rischio le aziende agricole, il carrello della spesa delle famiglie e l’indipendenza alimentare del Paese.

L’agroalimentare – spiega la Coldiretti – è, fino ad ora, l’unico settore colpito direttamente dall’embargo che ha portato al completo azzeramento delle esportazioni in Russia dei prodotti Made in Italy presenti nella lista nera come salumi, formaggi e ortofrutta Made in Italy.

“Bisogna agire subito – ha ribadito Barbacovi – facendo di tutto per non far chiudere le aziende agricole e gli allevamenti sopravvissuti con lo sblocco di 1,2 miliardi per i contratti di filiera già stanziati nel Pnrr