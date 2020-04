Coronavirus, Zaia, siamo felici e preoccupati, iniziati test sierologici: videoconferenza Regione Veneto e Protezione civile 6 aprile

Posted on

Sono 2.978 le vittime in Italia, con un incremento in un giorno di 475. Borrelli: ‘Numero dei guariti importante, contagi stabili’. Poi l’appello: ‘Contenere gli spostamenti’. Brusaferro (Iss): ‘Siamo in una fase in cui non possiamo ancora vedere i benefici, serve tempo. Non mollare’. Spadafora: ‘State a casa o stop alle attività all’aperto’ NordEst – Un allarme sul […]