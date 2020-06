Coronavirus: quattro nuovi casi positivi in Alto Adige

Posted on

Protezione civile del Trentino comunica che in data odierna è stato emesso un messaggio mirato per piogge intense Trento – Dalla sera di giovedì 14 maggio e per la giornata di venerdì 15 maggio, il transito di un sistema perturbato porterà un deciso peggioramento con forti precipitazioni diffuse, temporali e brusco calo delle temperature. Non […]