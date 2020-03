Coronavirus: salgono a quattordici vittime nel Bellunese, Zaia pronto a rinnovare chiusure: videoconferenza Regione Veneto e Protezione civile nazionale 28 marzo

Addio anche a Gianni Secco, storico membro dei ‘Belumat’, Il ricordo di Zaia: “Se ne va un amico”

NordEst – Sabato 28 marzo, in provincia di Belluno con un nuovo decesso: si tratta di un uomo di anni 82 che era ricoverato all’ospedale di Belluno nell’area Covid a bassa intensità.

Salgono a 14 i morti per Coronavirus in provincia: 9 all’ospedale di Belluno, 4 in quello di Feltre e 1 nella casa di riposo di Puos d’Alpago).Le persone positive al Coronavirus in provincia sono diventate 394, le persone in isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva sono sempre 1.193.

All’ospedale di Belluno quelli in area non critica sono diventati 55, mentre quelli in terapia intensiva sono diventati 10 ; all’ospedale di Feltre i ricoverati in area non critica ora sono 11 e non ci sono pazienti in terapia intensiva; anche ad Agordo non ci sono pazienti in terapia intensiva e i ricoverati in area non critica sono rimasti 12. L’Ulss Dolomiti ha informato che sono in distribuzione alle Case di riposo del territorio circa 15.000 mascherine chirurgiche, continua la distribuzione di dispositivi di protezione individuale, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici di continuità assistenziale. Sono, inoltre, in distribuzione mascherine chirurgiche alle farmacie che ne sono sprovviste.

Zaia: “Avigan a pazienti non gravi, case di riposo nuovo fronte”

