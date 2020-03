Coronavirus nel Bellunese, contagi da 13 a 29: 6 ricoveri non gravi in ospedale (CERTIFICAZIONI)

Belluno – Sono aumentati, ma in questo caso di 2 unità, i ricoverati in ospedale con sintomi che fanno sospettare la presenza del Coronavirus. Sbato erano calati di 6 unità, passando da 10 a 4, mentre domenica sono cresciuti di 2, arrivando a 6 (per fortuna nessuno è in terapia intensiva).

Sono cresciuti anche i residenti dell’Ulss Dolomiti posti in isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva: l’altro ieri erano 73, ieri 94 e oggi sono 134, con un aumento di 40 unità nelle ultime 24 ore.

I tamponi con esito negativo erano 111 venerdì, erano diventati 145 sabato, sono saliti a 266 domenica. I tamponi in attesa di esito erano 133, mentre sono diventati 139 domenica.

Invariate le limitazioni operative che erano state adottate per gli ospedali di Agordo e Feltre a seguito dell’esito positivo dei tamponi effettuati tra il personale dipendente delle due strutture. Ecco qui di seguito la situazione.

OSPEDALE DI AGORDO – E’ continuata la sospensione dei ricoveri dal territorio o da altre strutture sanitarie per la Medicina/Lungodegenza/Ospedale di Comunità; è proseguita anche la sospensione dell’attività ambulatoriale della Medicina e la sospensione dell’attività chirurgica in Chirurgia generale e Ortopedia (queste sospensioni prevedono che i ricoveri e le prestazioni urgenti vengano garantiti dagli altri ospedali dell’Ulss). Tutte le altre attività dell’ospedale sono proseguite con gli accorgimenti preventivi disciplinati dalla normativa.

OSPEDALE DI FELTRE – E’ continuata la sospensione dei ricoveri in Geriatria (garantendo eventuali ricoveri in ambito geriatrico all’interno del Dipartimento di area medica di Feltre presso gli altri reparti). E’ continuata anche la sospensione degli interventi programmati del Dipartimento Chirurgico (garantendo invece le urgenze). Tutte le altre attività dell’ospedale sono proseguite con gli accorgimenti preventivi disciplinati dalla normativa.

Il numero dedicato alle informazioni sul Coronavirus è lo 0437/514343 (attivo tutti i giorni dalle 9 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00), l’Ulss Dolomiti ha informato che sono stati diffusi attraverso tutti i suoi canali i modelli di autodichiarazione per spostamenti per esigenze lavorative o per motivi di salute per i residenti/domiciliati/abitanti nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verba11o-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia per le quali il DPCM 8 marzo 2020 ha disposto il divieto di ingresso e di uscita «salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute» o per rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza.

