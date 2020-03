Coronavirus: intensificati i controlli anche sui sentieri del Trentino Alto Adige

Posted on

Dopo il rientro in questi giorni dell’alpinista Giampaolo Corona, continua il grande lavoro dell’elicotterista Piergiorgio Rosati. In Nepal anche Zortea e Nicolini del Soccorso alpino Trento – Prosegue il grande lavoro dell’elicotterista trentino PiergiorgIo Rosati in Nepal, dove continua ad operare ad alta quota, portando viveri ed aiuti alle popolazioni in difficoltà. Giorno dopo giorno, Rosati documenta […]