Coronavirus in Trentino: zero decessi, 5 in ospedale, focolaio in un ambulatorio. In Alto Adige novembre inizia senza vittime

In un ambulatorio medico, in San Martino a Trento, si registra un focolaio. Sarebbero rimasti contagiati 5 medici, un’infermiera e un impiegato. Non è escluso che tutto sia partito da un paziente non vaccinato. I tre medici non contagiati dovranno gestire, vista l’assenza forzata dei colleghi, 11mila pazienti. Apss sta seguendo da vicino l’evoluzione della situazione

Trento/Bolzano – Il mese di novembre si apre con la conferma che non si sono registrati decessi da Covid-19 nelle ultime ore, mentre l’effetto di un fine settimana prolungato si fa sentire sul numero dei tamponi che scendono sensibilmente rispetto al trend delle ultime giornate: poco meno di 2.400 test che hanno individuato 18 nuovi casi positivi. Balzo di ricoveri invece in ospedale dove ieri sono stati accolti 5 nuovi pazienti (zero dimissiono) che portano il totale a 24, di cui 2 in rianimazione.

Nel dettaglio, ieri sono stati effettuati 2.262 tamponi antigenici che hanno individuato 11 nuovi contagi. I molecolari invece sono stati 136 che si sono rivelati positivi in 7 casi. Ci sono poi 6 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Fra i nuovi casi ci sono anche 3 ultra ottantenni, 2 over 70 e 3 in fascia 60-69 anni. Pochi questa volta i bambini: 1 bimbo sotto i 2 anni ed uno fra i 3 ed i 5 anni; ieri le classi in quarantena risultavano essere 7. La campagna vaccinale intanto prosegue: stamattina è stata raggiunta quota 793.162 somministrazioni, delle quali 364.075 si riferiscono a seconde dosi e 14.935 a terze dosi. Ci sono infine 6 nuovi guariti che portano il totale a 47.503.

La situazione a Bolzano

Quattro persone in più nei normali reparti e una in terapia intensiva. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 438 tamponi PCR e registrati 49 nuovi casi positivi. Nessuna vittima, dopo quattro giorni purtroppo luttuosi in Alto Adige. A livello provinciale, sono stati effettuati in totale 677.350 tamponi su 247.258 persone.