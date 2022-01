Coronavirus Epifania: zero decessi ma 2.596 nuovi contagi in Trentino. In Alto Adige 3 vittime e 1590 contagi

Trento/Bolzano – Anche in Trentino restano sempre alti i numeri dei nuovi contagi, come pure quello dei tamponi che ieri ha quasi raggiunto il tetto dei 17.000 in un giorno. Nel dettaglio sono stati individuati 225 casi positivi al molecolare (su 2.079 test analizzati) e 2.371 all’antigenico (su 14.759 test effettuati). In totale dunque 2.596 nuovi contagiati, per lo più asintomatici (1.424) o paucisintomatici (1.154).



Fortunatamente non ci sono decessi e la situazione dei ricoveri ospedalieri rimane ancora sotto controllo: ieri, a fronte di 14 nuovi ricoveri, ci sono state anche 13 dimissioni; il totale dei pazienti covid è pertanto pari a 121, di cui 25 in rianimazione.

La situazione dei nuovi contagi rappresentata per classi di età è la seguente: 19 tra 0-2 anni, 27 tra 3-5 anni, 98 tra 6-10 anni, 73 tra 11-13 anni, 304 tra 14-18 anni, ben 1.076 tra 19-39 anni, 753 tra 40-59 anni, 151 tra 60-69 anni, 51 tra 70-79 anni, 44 di 80 o più anni. La campagna vaccinale intanto ha registrato finora 1.013.553 somministrazioni, cifra che comprende 394.573 seconde dosi e 184.845 terze dosi. Altre 710 persone infine sono state dichiarate guarite: da inizio pandemia sono 56.094.

Il punto in Alto Adige

Ancora tre vittime in Alto Adige. A livello provinciale ad oggi (06 gennaio) sono stati effettuati in totale 787.348 tamponi su 278.073 persone.

Tamponi effettuati ieri: (05 gennaio ): 1.460 – Nuovi casi positivi da PCR: 184

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 108.522*

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 787.348

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 278.073 (+413)

Numero complessivo test antigenici: 2.799.869

Test antigenici eseguiti ieri: 13.055

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 1.406

Test nasali eseguiti fino al 05.01.2022: 1.326.113 test totali, 5.256 risultati positivi, di cui 2.176 confermati, 456 PCR negativi, 2.624 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 75

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 56 (agg. al 05.01.2022 ore 19:30)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 34

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 17

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.314 (+3)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 8.953

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 186.489

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 195.442

Guariti totali: 99.311 (+529)