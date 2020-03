Coronavirus, ancora 18 decessi in Trentino in totale 120, calano contagi: videoconferenza Provincia Trento 28 marzo

Sono 72 i pazienti in terapia intensiva. Il direttore Apss, Bordon ha ribadito: “Oggi facciamo circa 500/510 tamponi al giorno, ma da lunedì puntiamo a 1500/2000 tamponi al giorno”. Dottor Ferro: “Circa 2300 persone in isolamento fiduciario, in osservazione più di 5.000 persone”

Trento – “I numeri sono tristi anche oggi – ha spiegato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti – purtroppo abbiamo 18 nuovi decessi in queste ultime ore con età media di 87 anni, per un totale di 120 deceduti.

In prospetttiva la notizia positiva è relativa ai nuovi contagi che si stabilizzano in calo sui 104 (84 con tampone), dato che ci lascia sperare, ma servono altri giorni pe rulteriori conferme. Venerdì erano invece 114, ad oggi complessivamente sono 2.340 casi sul territorio, 146 i guariti.

Le persone in terapia intensiva sono ad oggi 72 su 98 posti. Il nostro ringraziamento va a tutti i sanitari in prima linea in questi giorni – ha detto Fugatti – l‘obiettivo è quello di aumentare ulteriormente i posti in terapia intensiva e il numero dei tamponi (oltre 1500 al giorno) con l’obiettivo di dare maggiore protezione ai nostri sanitari. Va ricordato però che con l’aumentare del numero dei tamponi fatti, potrebbe aumentare anche il numero dei contagiati”.

La prossima settimana la Provincia incontrerà nuovamente Cooperazione, Dao e Sait per definire un protocollo per prezzi calmierati anche nei piccoli negozi. In merito all’emergenza economica la Provincia ha garantito la vicinanza alle imprese e ai settori in crisi a causa dell’emergenza. L’emergenza non è finita, è stato ricordato, la situazione non è risolta e l’invito per tutti è a rispettare le regole.

Il dottor Bordon (Apss) ha invece ricordato gli importanti numeri del Trentino, relativi alla terapia intensiva. “L’Apss aveva 33 posti tra Trento e Rovereto fino a gennaio – ha detto Bordon – mentre con l’emergenza da inizio febbraio, siamo passati a 98 posti di terapia, misura assolutamente adeguata per noi. Ma si punta ad arrivare ai 115. Oggi facciamo circa 500/510 tamponi al giorno da lunedì puntiamo a 1500/2000 tamponi”.

L’assessore Segnana ha invece ringraziato gli operatori socio-sanitari per il lavoro svolto e ha ricordato che i decessi sono avvenuti: 9 in Rsa e 9 negli ospedali.

Prevenire la diffusione del virus e garantire la continuità dei servizi. Conciliare queste due esigenze è stato fin dai primi momenti dell’emergenza un imperativo per l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Ad oggi sono oltre 600 i dipendenti di Apss in smartworking che portano avanti da casa moltissime attività amministrative e non solo, fondamentali per il buon funzionamento del nostro sistema sanitario.

