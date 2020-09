Coronavirus: 25 nuovi positivi in Alto Adige, positivo un bambino in asilo a Sesto

Un bambino che frequenta l’asilo “Moos” di Sesto, in Alto Adige, è risultato positivo al coronavirus

Bolzano – I 13 bambini frequentanti e il personale sono tutti in quarantena a casa per due settimane. Lo ha annunciato la direzione della scuola tedesca.

La pulizia straordinaria e la disinfezione dei locali avverrà nelle prossime ore. Le famiglie interessate sono già state informate.

Intanto sono 25 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Alto Adige nelle ultime 24 ore, su mille tamponi effettuati nei laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 26, quelli in isolamento nella struttura di Colle Isarco 44; nessuno è in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.572 (delle quali 42 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta).