Tentata rapina al bancomat a Trento

Accade a Bibione, invito in bollettino stampato per i fedeli NordEst – Chi riceve una multa per eccesso di velocità deve confessarsi perchè mette in pericolo la sua vita e quella altrui. A invitare i propri parrocchiani a fare ammenda dei propri peccati automobilistici è don Andrea Vena, sacerdote della parrocchia di Santa Maria Assunta di […]