Coronavirus: 12 decessi, quasi 4000 tamponi in Trentino. In Alto Adige ancora 11 vittime fino a martedì 8 dicembre

Ultimi aggiornamenti sanitari fino a martedì 8 dicembre

Trento/Bolzano – Tributo pesante anche oggi a causa del Covid-19 che provoca altre 12 vittime in Trentino. Si tratta di 3 donne e di 9 uomini. La vittima più giovane aveva 71 anni, quella più anziana invece 100. L’età media degli ultimi decessi – metà dei quali avvenuti in Rsa – è pari a 86 anni. Su quasi 4.000 tamponi effettuati, sono stati identificati 149 nuovi casi positivi al molecolare ai quali se ne affiancano altri 245 segnalati dai test rapidi.

Nel dettaglio, si evidenzia una sempre preoccupante incidenza dei contagi sugli over 70, che oggi includono altri 86 nuovi soggetti. Ma ci sono anche 3 bambini al di sotto dei 5 anni (1 di questi ha meno di 2 anni) e 19 nuovi casi di bambini o ragazzi in età scolare sui quali sono in corso le indagini epidemiologiche che potrebbero determinare l’isolamento delle rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 55).

Sempre analizzando i casi positivi di oggi, si nota la presenza di 24 soggetti che fanno riferimento alle Rsa (perché ospiti o operatori), come pure di 117 asintomatici e 224 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio.

Salgono di 3 unità i ricoveri in ospedale che ora sono 474, ma fortunatamente resta uguale a ieri il numero dei pazienti in rianimazione (48). Ieri i nuovi ingressi nelle strutture ospedaliere trentine sono stati 39, a fronte di 30 dimissioni.

Da evidenziare inoltre il numero dei guariti: 194 quelli riportati nel bollettino di oggi, per un totale complessivo di 14.154 persone che hanno superato l’infezione.

Con 1.498 analisi effettuate all’Ospedale Santa Chiara di Trento ed altre 679 alla Fem, sale di altri 2.177 tamponi il numero dei molecolari somministrati in Trentino: quello degli antigenici fatti ieri risulta essere pari a 1.765.

I nuovi casi a Bolzano

Ancora 11 vittime del Coronavirus in Alto Adige. Registrati 79 nuovi casi positivi al tampone molecolare e 84 ai test antigenici. A livello provinciale ad oggi (08 dicembre) sono stati effettuati in totale 325.198 tamponi su 152.639 persone. Questi i numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (07 dicembre): 1.046

Nuovi casi testati positivi da PCR: 79

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 25.555

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 325.198

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 152.639 (+243)

Test antigenici:

test antigenici eseguiti ieri: 1.629

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 84

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 237

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate: 146

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 68 (47 a Colle Isarco e 21 a Sarnes)

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 30

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 594 (+11)

Persone in isolamento domiciliare: 7.166

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 56.600

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 63.766

Persone guarite: 14.078 (+102). A queste si aggiungono 1.417 (+0) persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. Totale: 15.495 (+102)