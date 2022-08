Nuovi bandi “Qualità in Trentino”: domande dalle 14 di martedì 2 agosto 2022

Fino alle ore 12 del 14 ottobre 2022, potranno essere presentate le domande di contributo per i nuovi bandi “Qualità in Trentino”, per imprese turistiche, commerciali e dei servizi

Trento – Le domande vanno presentate tramite la piattaforma informatica che sarà resa disponibile nella sezione dedicata all’iniziativa, in particolare:

https://www.provincia.tn.it/Servizi/Secondo-Bando-Qualita-in-Trentino-2022-settore-ricettivo#page-content

https://www.provincia.tn.it/Servizi/Secondo-Bando-Qualita-in-Trentino-2022-settore-commercio-e-servizi

L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare la competitività delle imprese, incentivando gli investimenti per aumentare la qualità dell’ospitalità e l’attrattività delle strutture. Dopo il successo della prima edizione dei bandi Qualità in Trentino nel 2020, le misure di quest’anno hanno l’obiettivo di sostenere ancora il tessuto produttivo in un momento particolarmente delicato a fronte dell’aumento dei costi dell’energia e dei prodotti e della crisi internazionale in corso.

Per ulteriori informazioni di dettaglio sui bandi si invitano gli operatori economici interessati a consultare le sezioni dedicate nell’ambito del focus “aiuti alle imprese” al link: https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/Aiuti-alle-imprese .

Da qui è inoltre possibile accedere ad una sezione appositamente dedicata alle Faq o domande frequenti, per ottenere tutti i chiarimenti e le indicazioni utili relative ai due Bandi Qualità in Trentino.

In breve

Not, dichiarato inammissibile il ricorso di Guerrato

Trentino Sviluppo: nominato il Comitato tecnico scientifico

Ossana, grande festa per i 60 anni dei ‘suoi’ Alpini

Interruzione ferrovia Cles – Mostizzolo causa lavori urgenti

Tutto nuovo a Sporminore il punto vendita della Famiglia Cooperativa Primanaunia

Visita di insediamento per il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Trento

Spormaggiore, incontro ravvicinato uomo-orsa