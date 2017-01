Coop Primiero, il nuovo Centro ‘Ex Ingros’ sarà chiuso da lunedì 9 gennaio. Incontro con i soci mercoledì 4 gennaio alle 18

Saranno potenziate le filiali sul territorio, ma non mancano le preoccupazioni legate al futuro dei 42 dipendenti e alla difficile situazione finanziaria della Coop. Ultimo giorno di apertura domenica 8 gennaio fino alle 19.30. Incontro straordinario con i soci mercoledì 4 gennaio alle 18 all’oratorio di Pieve

Primiero San Martino (Trento) - Dopo la pesante sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che dichiarava illegittimi gli atti relativi al complesso edilizio di viale Piave a Transacqua, il successivo piano del Commissario che tentava di sanare la situazione e un nuovo ricorso pendente, in queste ore arriva la notizia ufficiale della chiusura del nuovo Centro Coop di Primiero. Una vicenda intricata che si trascina ormai da anni e che si complica ulteriormente, in un momento non facile per la realtà cooperativa locale.

La sentenza del TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale aveva annullato tutti gli atti dal 2012 in poi e le licenze relative al nuovo complesso edilizio, in seguito al ricorso della Famiglia Brocchetto. Dopo la sentenza quindi, veniva dichiarata illegittima la struttura, gli atti annullati e in più il Tar disponeva l’invio di tutta la documentazione alla Procura della Repubblica. L’intervento del Commissario straordinario, prima dell’insediamento del nuovo Comune sembrava aver risolto la situazione, ma così non è stato, con un nuovo ricorso pendente.

Chiusura entro dieci giorni

Dopo vari incontri in questi ultimi mesi a tutti i livelli, proprio nella giornata di venerdì 30 dicembre, il Comune di Primiero ha notificato ufficialmente alla Coop l’obbligo di chiusura, in assenza dei requisiti necessari per esercitare l’attività commerciale, in seguito alla sentenza del TAR, che non concede ulteriori rinvii.

Riunione urgente e incontro con i soci

Nella serata di venerdì i vertici della Coop di Primiero hanno convocato d’urgenza i dipendenti per fare il punto sulla delicatissima situazione. A breve si terrà inoltre un incontro straordinario per informare i soci della Coop in merito agli ultimi sviluppi, ma soprattutto si dovrà decidere come procedere dopo la chiusura del nuovo centro di viale Piave.

