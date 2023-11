Consiglio Autonomie locali del Trentino: ecco la nuova Giunta

Il Consiglio delle autonomie locali, come da regolamento, ha provveduto alla sostituzione in Giunta dei componenti che hanno lasciato l’incarico, in seguito alla loro elezione in Consiglio provinciale

Trento – La nuova composizione della Giunta è frutto di un dialogo costruttivo che il Presidente del Cal, Paride Gianmoena, ha messo in campo con l’intero territorio. Il regolamento interno del CAL prevede, infatti, che all’interno della Giunta sia assicurata una equilibrata rappresentanza dei diversi ambiti territoriali.

“Dai collegi territoriali – ha detto Gianmoena – sono arrivate delle proposte che vengono sottoposte al voto del Consiglio. In particolare – ha continuato Gianmoena- è stata colta l’opportunità di indicare nominativi che avessero già esperienza nel Consiglio”. Proposte che sono state votate favorevolmente all’unanimità. Ai nuovi membri Gianmoena ha augurato buon lavoro.

Il nuovo Esecutivo

Nell’esecutivo entra Giulia Robol, Vicesindaco reggente Comune di Rovereto e Rappresentante del Comune di Rovereto, subentrando a Francesco Valduga ex Sindaco di Rovereto, nel seggio riservato ai comuni con più di dodicimila abitanti.

Per i territori del Trentino occidentale, entra Giacomo Redolfi, Sindaco di Mezzana che subentra a Daniele Biada, ex Sindaco di Campodenno. Per i territori del Trentino centrale, in sostituzione di Claudio Soini e di Christian Girardi, sono stati nominati membri della Giunta, Cristian Comperini, Sindaco di Besenello e Andrea Brugnara, Sindaco di Lavis, in staffetta con Vittorio Stonfer, Sindaco di Giovo, che subentrerà a Brugnara per la seconda metà della durata residua del mandato.