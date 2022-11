Comunità di Primiero in lutto per Saverio Bancher: ex Sindaco di Fiera, imprenditore e vigile del fuoco in prima linea

Il ricordo del sindaco di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli, che da piccolo vide per la prima volta la fascia tricolore con l’allora primo cittadino Bancher: “Rimasi davvero impressionato”

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – L’intera comunità di Primiero si stringe in queste ore alla famiglia, per la scomparsa di Saverio Bancher, all’età di 94 anni. Un uomo che ha scritto pagine importanti della storia di Primiero, in prima linea durante molte emergenze con la divisa dei vigili del fuoco, ma non solo. Una grande passione che oggi ha passato al figlio Marco, comandante dei volontari di San Martino di Castrozza.

E’ stato un sindaco molto lungimirante di Fiera di Primiero dal 1978 al 1990, comandante del Consorzio dei vigili del fuoco di Primiero dal dopoguerra fino agli anni 70, diventando anche Ispettore dell’allora Distretto. Ha scritto un pezzo di storia dei Vigili del Fuoco di Primiero e può ritenersi a buona ragione uno dei padri fondatori della moderna, organizzazione dei volontari di zona.

Nel libro “La Casa par far ciàr” di Renzo Grosselli, si raccontano molti aneddoti del suo impegno da presidente della locale Azienda elettrica (oggi Acsm ndr), che ha visto nascere e crescere anno dopo anno, dando occupazione a moltissime persone. Ma non si possono dimenticare le molte attività imprenditoriali della famiglia che ha avviato con la moglie Adelia a Fiera di Primiero e a San Martino di Castrozza, oggi gestite da Federica, Pierleonardo e Marco, con le rispettive famiglie.

Uno dei ricordi più toccanti di Saverio Bancher, risale sicuramente al 50° dell’alluvione 1966 all’auditorium di Fiera di Primiero (VIDEO) quando, con un abbraccio salutò emozionato l’amico Paolo Cavagnoli, ricordando quei drammatici giorni, durante i quali il fango inghiottì la storia.

Il sindaco Depaoli ricorda Bancher

“Sono vicino alla famiglia Bancher in queste ore – ci dice il sindaco Daniele Depaoli – perchè con Saverio ho sempre avuto un legame particolare, oltre a ricordi davvero indelebili. Ero un ragazzino, mio padre era in Giunta comunale con Bancher e per la prima volta ho visto il sindaco con la fascia tricolore. Mi sono chiesto che cosa fosse e con grande curiosità mi sono fatto spiegare tutto. Un episodio che non ho mai dimenticato e che in questi giorni mi è tornato in mente spesso. Ero rimasto davvero molto impressionato – ammette Depaoli , reduce dal taglio del nastro ai mercatini di Natale a Siror – ma ho sempre sentito una grande vicinanza a Saverio, per la sua lungimiranza da primo cittadino. Sapeva guardare oltre, prendendo spunto dall’Alto Adige, con molti progetti innovativi, aspetto non facile per quel periodo a Fiera di Primiero. La sua vera e grande passione – conclude il sindaco Depaoli – è sempre stata però, quella per i vigili del fuoco. Ha partecipato alle cerimonie di Santa Barbara con la divisa da vigile fino a poco tempo fa, sempre disponibile per la sua comunità”.

L’ultimo saluto a Primiero

I funerali si terranno martedì 29 novembre alle 14.30 nella chiesa Arcipretale di Fiera – Pieve, seguirà la sepoltura nella tomba di famiglia nel cimitero di Siror