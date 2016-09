Comune Trento, “rimpastino” in Giunta: entra Uez ed esce Ferrari

Nella Giunta del Comune di Trento entra Tiziano Uez, con deleghe allo sport e alla semplificazione. Esce Marika Ferrari, che aveva le deleghe alle politiche ambientali e ai progetti europei.

Trento - Sono tra le azioni concrete che puntano a riportare la stabilità della maggioranza. Lo ha comunicato il sindaco, Alessandro Andreatta, in una conferenza stampa nel pomeriggio di mercoledì a Palazzo Geremia, in cui ha spiegato che si assumerà la responsabilità di costruire il nuovo Piano regolatore generale, che quindi verrà sostanzialmente scorporato dall’urbanistica, mantenendo le competenze al personale e alla polizia, locale, così come le altre non assegnate ad assessori, ma lascerà a Italo Gilmozzi la delega al bilancio.

Gilmozzi manterrà quindi i lavori pubblici, sommando la delega al bilancio. Il vicesindaco, Paolo Biasioli, manterrà l’urbanistica, salvo il Prg, e l’edilizia, sommando a queste anche le competenze su mobilità e patrimonio, che erano in capo a Gilmozzi.