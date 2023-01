Comune di Primiero San Martino di Castrozza, bando di concorso per assistente tecnico: scadenza 10 febbraio 2023

Domande da presentare entro e non oltre le ore 12.00

del giorno venerdì 10 febbraio 2023

Primiero (Trento) – Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza ha pubblicato in questi giorni il nuovo bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno nella qualifica di “assistente tecnico” categoria c – livello base – 1^ posizione retributiva (ai sensi degli artt. 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010 è prevista la riserva del posto per i volontari delle forze armate). La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 10 febbraio 2023.

In breve

Auditorium intercomunale di Primiero, al via dalla primavera la nuova riqualificazione energetica. I lavori – per buona parte finanziati dal Pnrr – prevedono il rifacimento del manto di copertura con efficientamento energetico della struttura.Verranno inoltre operate manutenzioni interne. La giunta comunale di Primiero San Martino di Castrozza ha recentemente approvato il progetto esecutivo redatto dallo Studio Plintos con sede a Seren del Grappa. L’importo complessivo dell’intervento – 994.390 euro – sarà finanziato per 480mila euro dal Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) e per la parte restante con fondi propri del Primiero San Martino di Castrozza, con la compartecipazione dei Comuni di Mezzano e Imer per la quota di 85.732 euro ciascuno.