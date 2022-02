Posted on

Le regole di mercato e di salvaguardia delle risorse ittiche devono essere eguali per tutti Venezia – “I pescatori di Chioggia e del Veneto hanno ragione: le regole di mercato e di salvaguardia delle risorse ittiche devono essere eguali per tutte le marinerie che si affacciano allo stesso mare, soprattutto per non scatenare un conflitto tra […]