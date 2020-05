Cismon del Grappa, operazioni di disgaggio dopo la caduta massi sulla ss47 della Valsugana

Brevi interruzioni del traffico durante le fasi di distacco delle rocce

NordEst – Anas ha attivato martedì 19 maggio, mattina le operazioni di ispezione e disgaggio della parete rocciosa da cui, nella notte fra domenica e lunedì, si è verificato il distacco di materiale che ha interessato la statale 47 “della Valsugana” al km 68,400, in località Cismon del Grappa, nel comune di Valbrenta (Vicenza).

Per consentire ai tecnici specializzati l’esecuzione delle operazioni in parete e al contempo garantire la sicurezza per la viabilità, in corrispondenza di ciascun distacco il traffico lungo la statale è temporaneamente sospeso per alcuni minuti con regolazione dei movieri.