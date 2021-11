Chiusura tunnel Totoga martedì 23 novembre per lavori di manutenzione

Posted on

Per brindare al nuovo anno, per rendere luccicante il momento dell’aperitivo, un compleanno o una festa, Bottega spa propone una intrigante bottiglia di Prosecco Doc in versione Dry di Giorgio Naccari NordEst – Capodanno brillante con Bottega, che non perde occasione per dimostrare l’originalità dei suoi prodotti. Una bottiglia il cui vetro è interamente coperto […]