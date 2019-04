Dolomiti, Chiusi passi per troppa neve: frane, incidenti e auto senza catene

Connect on Linked in

Chiusi i passi dolomitici, difficile la situazione a Forte Buso nei pressi di Paneveggio con molti schianti. Caduti alberi su strada del Nevegal, si teme per frana a Lamon, allagamenti nel Trevigiano

NordEst – Veneto Strade considerate le abbondanti nevicate di queste ore ha deciso la chiusura dei Passi dolomitici in gestione. Al momento sono in corso precipitazioni su tutta la provincia di Belluno e al di sopra dei 1.000 metri la neve ha raggiunto i 40 centimetri.

Vento e pericolo valanghe

Per il forte vento, che crea cumuli di neve sulle strade, è stata chiusa al transito la SP 24 “del Passo Valparola” dalla località Passo Falzarego fino al confine con la provincia di Bolzano.

Chiusa anche la SP 31 “del Nevegal” dalla località “Al Cristo” fino alla località “Pus” per schianti di alberi che interessano l’intera sede stradale, provocati dalla neve accumulata sui rami.

Brutte notizie arrivano anche dalla frana di Lamon Palit che si sta muovendo con estrema rapidità. “Domani dovremo necessariamente intervenire su questo tratto, pur di competenza comunale – spiega il direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi – la situazione è molto preoccupante, stiamo monitorando la frana. Non ci aiuta certo questo tempo, speriamo in un miglioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore”.

Auto fuori strada e traffico in tilt

Le nevicate di domenica 28 aprile sono iniziate già dalla mattinata, sulle Dolomiti. In alcune zone precedute anche da pioggia e grandine. A Falcade sul passo San Pellegrino alcune auto sono uscite dalla carreggiata a causa della neve fortunatamente non si registrano feriti. Situazione critica anche in città a Belluno.

Difficoltà alla circolazione anche nel tratto compreso tra Dobbiaco e Cortina a causa di auto e camper in transito senza le dotazioni invernali. Le cose non vanno meglio neppure nel Feltrino. A Pedavena la strada del Col Melon è completamente imbiancata.