Pergine, anziana muore cadendo dal montascale elettrico: Lucia Andreatta aveva 87 anni

Tragica caduta sui gradini di casa, a Costasavina, per l’anziana di 87 anni

Pergien Valsugana (Trento) – La donna sarebbe scivolata dalla seduta del montascale nel proprio appartamento. È morta così, martedì mattina poco prima delle 8.30, Lucia Andreatta, classe 1931. Secondo le prime verifiche della Polizia locale dell’Alta Valsugana, intervenuti a sul posto, la donna stava scendendo le scale a bordo di un particolare presidio sanitario quando è avvenuta la tragica caduta.

Immediati sono stati allertati i soccorsi, giunti con delle ambulanze sul posto, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione e Lucia Andreatta si è spenta poco dopo. Il funerale è stato fissato per giovedì alle 14.30 nella chiesa di Costasavina di Pergine.

La notizia ha lasciato sgomenti gli abitanti della frazione. Lucia era una parrocchiana assidua, conosciuta, anche se negli ultimi anni i problemi di salute l’ avevano costretta sempre più spesso a casa e le uscite si erano diradate. Dopo la morte del marito Remo – con il quale aveva vissuto per una vita nella casa di Costasavina adiacente a quella del figlio Paolo – l’ anziana si era anche presa cura del fratello Anselmo, scomparso alcuni anni fa.