Chalet e luoghi alternativi per la vacanza post Covid: guarda il servizio TGR su Sagron Mis e passo Cereda (VIDEO)

Il servizio TGR di Gianfranco benincasa dedicato a passo Cereda e Sagron Mis tra Trentino e Bellunese

NordEst – Un vecchio maso ristrutturato e trasformato in uno dei pochi esercizi rurali del Trentino. Luogo perfetto per le vacanze post pandemia come ci dice la proprietaria, la signora Gianna, che ha vinto la sua sfida puntando sulla qualità in una zona, a 3 chilometri da Passo Cereda (al confine fra Trento e Belluno), poco battuta dal turismo.

Riapre invece il 5 giugno a Sagron Mis, lo Chalet voluto dal Comune e finanziato dalla Provincia, gestito dalla giovane Antonella.