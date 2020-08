Cascata di Fanes, recuperato corpo turista romano a Cortina

Riaffiorato da pozza alla base della cascata

NordEst – Il corpo di Alfonso Maria Lostia, turista romano di 38 anni disperso in una pozza d’acqua alla base delle cascate di Fanes, nelle vicinanze di Cortina d’Ampezzo, in cui era caduto la vigilia di Ferragosto, è stato recuperato venerdì dai vigili del fuoco.

La salma è affiorata in superficie dopo essere stata trattenuta sul fondo della cavità da un vortice generato dalla caduta d’acqua della cascata stessa.

In breve

E’ stato portato in carcere, dopo l’arresto in flagranza per omicidio, il neo diciottenne che ha accoltellato a morte il padre, 45enne di origine indiana, al culmine di un violento litigio in casa, ad Arzignano (Vicenza). Anche il ragazzo è rimasto leggermente ferito durante la colluttazione con il genitore, ed è stato medicato sul posto dai sanitari del Suem del 118, che invece non hanno potuto far nulla per la vittima.

Tragica immersione nelle acque dell’isola di Caprera, nell’arcipelago di La Maddalena. Una turista di 54 anni di Padova, Antonella Piccello, è morta mentre con un gruppo di amici stava facendo una escursione subacquea. I compagni che erano con lei si sono accorti che qualcosa non andava già nelle primi fasi nell’immersione: la donna sembrava a corto di ossigeno, le hanno passato i loro erogatori ma la situazione non si è normalizzata.

Un turista altoatesino è rimasto ferito in una rissa a Jesolo, nella centralissima Piazza Mazzini, che ha coinvolto quattro suoi amici e uno straniero.