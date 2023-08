Le comunità di Primiero Vanoi e Sagron Mis salutano il ritorno del Cardinale Pietro Parolin

Il Segreterio di Stato di Papa Francesco, trascorre anche quest’anno alcuni giorni di riposo ai piedi delle Dolomiti trentine. Celebra la messa a Siror

Primiero (Trento) – La comunità locale saluta il ritorno del Cardinale Pietro Parolin, Segreterio di Satto di Papa Francesco. Da alcuni ormai, in agosto il noto Cardinale sceglie il Trentino orientale per una breve pausa prima del rientro nel Vicentino. Nei giorni di martedì 8 e mercoledì 9 agosto 2023, alle ore 8.00 celebra la santa messa nella chiesa di Siror, ala quale tuti possono partecipare.

Il cardinale Pietro Parolin al Tg1: “La pace in Ucraina dovrà essere una pace giusta”

“La pace in Ucraina dovrà essere una pace giusta. Vuol dire riconoscere i reciproci diritti e anche i vicendevoli doveri. Soprattutto tenere conto della dignità delle persone”. Lo ha affermato nei giorni scorsi il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, in un’intervista al Tg1. Alla domanda se il mondo rischia di tornare a dividersi in blocchi contrapposti, il card. Parolin risponde che “siamo passati dalla guerra fredda alla terza guerra mondiale a pezzi come ama ripetere Papa Francesco. Io credo che non possiamo rassegnarci assolutamente a questa deriva. Noi dobbiamo recuperare lo spirito che ha animato la comunità internazionale subito dopo la seconda guerra mondiale”.

Le Clarisse Cappuccine di Tonadico sono liete di invitare la Comunità

al monastero per le celebrazioni in onore di Santa Chiara:

Giovedì 10 agosto: ore 18.00 Primi Vespri e transito di Santa Chiara

ore 21.00 Veglia e Ufficio delle Letture

Venerdì 11 agosto: ore 7.30 Lodi

ore 18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da p. Luca Trivellato

(Vicario Provinciale dei Frati Cappuccini del Triveneto)

In questa occasione ci sarà la tradizionale benedizione del pane di S. Chiara

Sabato 12 agosto la Comunità di San Martino di C. accoglie con il

Pesca di beneficenza da sabato 12 a martedì 15 agosto per le Missioni

Piazzale dell’Arcipretale a Pieve. A sostegno delle iniziative missionarie

e per i bambini della pediatria di Kimbondo (Congo).