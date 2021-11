Coronavirus in Trentino: zero decessi, 27 nuovi casi su oltre 4.400 tamponi

Nessun decesso per Covid-19 in Trentino nella giornata di oggi: lo conferma il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che registra anche 27 nuovi casi positivi

Trento – Sono, infatti, 5 i casi positivi al molecolare (su 135 test effettuati) e 22 all’antigenico (su 4.329 test effettuati). I molecolari poi confermano 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Le vaccinazioni si attestano su 800.869 dosi somministrate, di cui 367.790 seconde dosi e 17.937 terze dosi.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 23, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 3 nuovi ricoveri e 2 dimissioni. Sono 14 i nuovi guariti, per un totale di 47.785 da inizio pandemia.

Tra i nuovi casi positivi, 1 ha tra 0-2 anni, 2 tra 6-10 anni e 1 tra 14-19 anni; sono quindi 4 i casi di bambini e ragazzi contagiati (attualmente le classi in quarantena sono 3). Per quanto riguarda gli adulti tra gli over 60 e nella fascia di età fino ad oltre 80 anni si registrano complessivamente 9 casi. Tra i vaccinati con almeno una dose ci sono 167.835 persone che hanno tra 20-49 anni; 74.733 hanno tra 50-59 anni e 60.925 tra 60-69 anni.

In breve

Ufficializzato, nei giorni scorsi, il licenziamento di Saverio Tateo, ex primario di ginecologia del Santa Chiara di Trento. Si tratta di un provvedimento che era nell’aria dopo che il comitato dei garanti dell’Azienda sanitaria aveva indicato proprio questa soluzione sulla base dei rapporti tra il personale all’interno del reparto dell’ospedale Santa Chiara. Su questo – dicono gli avvocati del medico – si esprimerà il giudice del lavoro. Ma in realtà anche la giustizia penale si sta occupando del caso. La procura di Trento ha iscritto nel registro degli indagati per il reato di maltrattamenti Tateo, e la sua vice, la dottoressa Liliana Mereu.

Sono quasi 1.500 emendamenti finora depositati in Consiglio provinciale a Trento. Al centro del dibattito la modifica del disegno di legge Masè, il cui esame finale in aula senza tempi contingentati è in programma entro giovedì, che punta a portare da due a tre le possibili preferenze da esprimere con il voto in base alla normativa elettorale della Provincia. Ordine del giorno lavori.

Lutto a Nago, camionista muore 8 mesi dopo l’incidente. Roberto Moiola, sessantadue anni, autotrasportatore dell’omonima azienda con sede operativa e amministrativa in quel di Bolognano, ha cessato di vivere sabato 6 novembre. La tragica notizia è trapelata da parte di alcuni amici del camionista, caduto dal cassone del suo mezzo il 4 marzo scorso nel piazzale di un’azienda di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia dove si era recato per un carico.