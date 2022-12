Un autobus di linea che collega Naz Sciaves è finito nel bosco mentre tentava di affrontare una curva in discesa, finendo la sua corsa contro alcuni alberi

Bolzano – Pauroso incidente a Sciaves: pullman esce di strada e precipita nel bosco. E’ accaduto domenica pomeriggio. Quattro persone sono state portate in ospedale con ferite lievi, mentre la più grave è stata elitrasportata all’ospedale di Bolzano, ma non è in pericolo.

I vigili dle fuoco della zona, sono intervenuti sul posto per la messa in sicurezza dell’area ed il recupero del mezzo con il supporto dei vigili di Rio di Pusteria, Varna, Bressanone. Intervento in zona anche per Croce Bianca, elisoccorso e forze dell’ordine [ph Fabio de Villa / FF Schabs]