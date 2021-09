Buon Compleanno Luis Durnwalder: compie 80 anni. Kompatscher, l’Alto Adige deve molto all’ex governatore

Per quanto riguarda invece la sua vita politica Durnwalder si dice fortunato. “Sono stato in politica in un’epoca nella quale era impossibile non fare nulla”, spiega. “E’ toccato a me – aggiunge – rendere visibili le competenze conquistate da Magnago, Benedikter e Riz. Tutti assieme (politici, imprenditori e dipendenti) abbiamo trasformato il povero Alto Adige in una terra di benessere”. L’ex governatore è convinto che “l’Alto Adige oggi è anche una speranza per molte altre minoranze nel mondo. Abbiamo dimostrato che , grazie alle trattative, la tenacia e la pazienza, i conflitti possono essere risolti senza spargimento di sangue. Siamo un’opera europea”.