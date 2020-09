Posted on

Alle ore 23.58 magnitudo 2,8 nei pressi di Perca Bolzano – Un lieve terremoto è stato avvertito la scorsa notte in val Pusteria, non si segnalano danni. Alle 23.58 la Sala Sismica Ingv di Roma ha localizzato una scossa di magnitudo Ml 2,8 nella zona di Perca in una profondità di undici chilometri. Solo pochi […]