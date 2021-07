Brennero, arrestato 49enne ricercato in Romania

Posted on

Il ponte sarà per molti italiani anche un’occasione per lo shopping natalizio NordEst – ​Sono circa 4 milioni gli italiani in vacanza con almeno una notte fuori casa per il ponte dell’Immacolata, ma piu’ del doppio coglieranno l’occasione della festa per fare almeno una scampagnata o una gita fuori porta in giornata. E’ quanto emerge da […]