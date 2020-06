Bolzano, Tragedia durante l’esercitazione del soccorso alpino

Posted on

La vittima è Bruno Bonora. Stava guidando il mezzo agricolo su una stradina vicino a casa, quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo Arco (Trento) – Tragedia nelle campagne di Arco in Trentino, martedì pomeriggio poco dopo le 14.30. L’anziano di 86 anni è morto, travolto dal suo trattore. La vittima del […]