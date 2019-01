Bolzano, Svp-Lega: Calderoli, sì all’accordo. Incontro a Trento con Fugatti

Connect on Linked in

Rimangono tre i senatori

Trento/Bolzano – “E’ stato fatto un bel lavoro, sono contento del risultato ottenuto”, così il senatore della Lega Roberto Calderoli dopo la riunione con i vertici Svp e della Lega a Bolzano in vista della formazione della giunta provinciale.

“Abbiamo ottenuto dei bei segnali delle due forze politiche per un futuro di crescita. Ora proveremo, dopo lo studio dell’aumento di competenze per le regioni ordinarie, ad intervenire anche su quelle a statuto speciale”, ha aggiunto Calderoli, riferendosi alle competenze per l’ambiente chieste dalla Provincia di Bolzano.

Calderoli ha poi sottoposto al presidente della Giunta Arno Kompatscher la sua proposta di riforma che prevede un ridimensionamento del numero dei senatori per ogni regione.

Calderoli propone tre senatori per ogni regione o provincia autonoma, mantenendo lo status quo in Provincia di Bolzano per garantire la rappresentanza linguistica. “Se le cose rimangono così come sono, non c’è bisogno di nessuna procedura. Per me il problema è risolto”, così Kompatscher.

Il senatore leghista Calderoli a #Bolzano per parlare con la @SVP_Suedtirol insieme ai consiglieri provinciali della Lega del programma di giunta e del disegno di legge per ridurre il numero dei parlamentari. @RaiNews @TgrRai pic.twitter.com/v10uFzeWeI — Tgr Rai Alto Adige (@TgrAltoAdige) January 5, 2019

Incontro anche a Trento

“Abbiamo lavorato per dare maggiore rappresentatività a questo territorio e la soluzione che abbiamo condiviso anche con il ministro Fraccaro per il nuovo Parlamento è quella di attribuire un minimo di 3 senatori per Regione o Provincia autonoma”. Lo ha detto il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, durante un incontro che si è svolto nella sede della Provincia, a Trento.

“Trentino e Alto Adige sono realtà che hanno una propria storica specificità, etnica, linguistica, culturale. Per questo il processo di riforma del Parlamento prevede una particolare attenzione alla vostra regione”, ha aggiunto Calderoli.

“A fronte del ridimensionamento del numero dei parlamentari su scala nazionale – ha commentato Fugatti – crediamo che questa proposta tenga nella giusta considerazione le prerogative della nostra Autonomia speciale, dato che la presenza al Senato di eletti della nostra Regione saprà ben rappresentare le nostre specificità”.