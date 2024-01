Bolzano, Kompatscher: ‘Anni difficili’. Ancora stallo su nuova Giunta (VIDEO)

A Bolzano si al programma ma stallo su nomi Esecutivo. Svp: “Partiti italiani decidano su assessori”. Per il momento nessun incontro di Fdi, Lega e Civica

Bolzano – “Sono stati “cinque anni molto difficili, anni di crisi, in primo luogo per la pandemia che, sicuramente, ci ha avvicinato anche sul piano umano”, ma “ne siamo usciti meglio della stragrande maggioranza delle altre regioni in Europa”. Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, che, incontrando la stampa al termine della seduta di giunta, ha sottolineato che è l’ultima, “se non succede niente di clamoroso”, in questa composizione. Nel corso della legislatura, ha ricordato il presidente altoatesino, sono state approvate 5.683 delibere, di cui 5.572 all’unanimità.

Non sono solo i numeri che contano, ma “soprattutto i temi che abbiamo dovuto affrontare, come anche le altre crisi, e crediamo – ha aggiunto Kompatscher – non solo di aver dato il nostro meglio. Le statistiche in qualche modo ci danno ragione – ha proseguito – ci sono tanti cantieri ancora aperti e tante sfide da affrontare, però, se guardiamo i dati socio-economici, l’Alto Adige ha attraversato relativamente bene questi anni di crisi. Questo è dovuto sicuramente all’operosità della nostra gente, ma crediamo anche di aver dato un sostegno con la politica che abbiamo potuto adottare in questi anni”.

