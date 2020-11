Bolzano, Kompatscher: bene screening, 1% positivi in linea, altri 7 decessi in Alto Adige

Posted on

Statale Carnica invasa dai sassi, Via Miari a Belluno chiusa per pericolo di smottamenti e altre piccole frane in tutto il Bellunese. La pioggia a tratti molto intensa di queste ultime ore ha messo in crisi molte zone dell'alto Veneto.Dopo i danni causati dal vento e dalla pioggia nell'area di Pederobba, i disagi hanno interessato […]