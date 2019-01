Bolzano, nuovo investimento in Val Venosta: pedone travolto a Rablà

Connect on Linked in

Ricoverato all’ospedale di Bolzano

Bolzano – Un pedone è stato investito questa mattina, mentre attraversava la strada a Rablà, all’ingresso della Val Venosta. In gravi condizioni il ferito è stato trasportato direttamente all’ospedale di Bolzano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Croce Bianca.

Un altro incidente con due feriti, fortunatamente nessuno grave, è avvenuto la scorsa notte, verso le 22, nella galleria verso la Val Senales. Anche in questo caso hanno operato sul posto, carabinieri, Croce Bianca e vigili del fuoco.

In breve

Il gip di Bolzano Peter Michaeler ha convalidato l’arresto di Amidù Salifu, il 35enne del Togo che domenica mattina a Bolzano sud aveva danneggiato auto e vetrine. Vagando nudo armato di una spranga, aveva poi opposto resistenza al suo arresto da parte delle forze dell’ordine. Il giudice ha convalidato l’arresto ed ha confermato la detenzione cautelare. Salifu, difeso dall’avvocatessa Giulia Servadio, non era presente all’udienza. “Il mio assistito è ancora in ospedale, piantonato dai carabinieri, e non è in grado di partecipare all’udienza” ha commentato l’avvocatessa.

Restituito all’Austria antico manoscritto pittore trentino. Un manoscritto autografo del pittore Pietro Strudel, nato a Cles, in Trentino, nel 1660 e morto a Vienna nel 1714, è stato restituito all’Austria dai carabinieri tutela patrimonio culturale. Datato 1689, era stato portato via dall’Archivio statale di Vienna.