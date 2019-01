Primiero, giovani fermati dai Carabinieri con piccole dosi di “resina di cannabis”: segnalati. A Predazzo recuperata refurtiva

Connect on Linked in

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri

Primiero (Trento) – Nella nottata tra il 29 ed il 30 gennaio – informa una nota dell’Arma -, i militari della Stazione Carabinieri di Primiero nel corso di un servizio perlustrativo controllavano tre giovani a bordo di un autovettura. I soggetti controllati, che all’atto delle verifiche tradivano un evidente nervosismo insospettivano i militari che decidevano di approfondire il controllo. I giovani incalzati dalle domande dei Carabinieri, consegnavano spontaneamente piccole dosi di resina di cannabis da essi detenute. I tre controllati accompagnati in caserma per gli accertamenti di rito, venivano segnalati in via Amministrativa al Commissariato del Governo della Provincia di Trento ai sensi dell’art. 75 D.P.R.309/1990 quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Recuperata refurtiva

La Compagnia Carabinieri di Cavalese attraverso le sue articolazioni, prosegue nell’opera quotidiana di controllo sul territorio di competenza. In questo ambito, nella giornata del 29 gennaio, i militari delle Stazione di Predazzo a seguito della commissione di un furto perpetrato ai danni di un locale negozio di abbigliamento e visionati i filmati delle telecamere di sicurezza gli inquirenti Fiemmesi, indirizzavano le attenzioni su una coppia di origini siciliane residente in Valle. Sulla scorta degli indizi raccolti, i Carabinieri di Predazzo eseguivano una perquisizione domiciliare presso l’abitazione della coppia che portava al sequestro della refurtiva asportata dal negozio per un valore di 500,00€. I capi di abbigliamento recuperati, venivano poi restituiti al titolare del negozio, mentre i due coniugi venivano deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trento per il reato di furto aggravato.