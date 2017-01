Bolzano, incendio in Val d’Isarco, muore 72enne

Rogo partito dalla cucina, l’uomo è rimasto intrappolato in casa

Bolzano - Un 72enne di Spinga, Alois Köck, è morto nell’incendio della sua abitazione nella piccola frazione del comune di Rio Pusteria, in Val d’Isarco.

Le fiamme, partite dalla cucina, si sono sviluppate rapidamente non dando scampo all’uomo.

L’allarme è scattato intorno alle 14.30. Il rapido intervento dei vigili del fuoco volontari della zona e di quelli del distretto Bressanone-Val d’Isarco ha permesso di circoscrivere il rogo all’abitazione, ma per l’anziano, sorpreso dal fuoco nella cucina, non c’era più nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri, la Croce bianca ed il Pelikan 2 dell’elisoccorso.

In breve/Droga in Alto Adige

Durante controlli nella zona del Meranese, in Alto Adige, i carabinieri hanno sequestrato complessivamente oltre 20 kg di marijuana, 5 kg di hashish, 100 grammi di cocaina e 8.000 euro ed arrestato cinque persone. Oltre 2,5 kg di marijuana, 4,5 kg di hashish, quasi 100 grammi di cocaina e circa 6mila euro sono stati trovati nell’abitazione di due iracheni di 20 e 26 anni fermati a Parcines, in Val Venosta. Nei pressi dell’abitazione è stata trovata anche una pistola con munizioni. Due trentenni della Val Venosta sono stati, invece, intercettati dai carabinieri proprio sul confine mentre vendevano hashish a giovani austriaci. I due hanno tentato la fuga oltre confine ma sono stati bloccati, con la collaborazione della polizia austriaca, con oltre 350 grammi di hashish e 2.000 euro. A Lana, infine, durante un perquisizione in un maso di Foiana, con unità cinofili dei carabinieri di Laives, sono stati trovati oltre 17,5 kg di marijuana e 500 grammi di hashish. In carcere è finito un 53enne del luogo.