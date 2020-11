Bolzano, Ancora 9 morti e 258 nuovi casi in Alto Adige fino a martedì 17 novembre

I tamponi valutati dai laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale sono stati 1.340, quasi 800 in meno rispetto ad ieri, dei quali 443 nuovi test. Il numero delle persone testate positive dall’inizio dell’emergenza sanitaria è ora di 18.104.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 359 (ieri erano 369) ai quali si aggiungono 123 pazienti nelle strutture private convenzionate e 95 (2 in più rispetto ad ieri in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. In terapia intensiva sono ricoverati invece 44 pazienti (uno in più).