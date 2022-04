Biennale Arte 2022, ministro Franceschini: “Venezia e l’Italia al centro del mondo”

NordEst – “La Biennale Arte si presenta davvero con una grande edizione internazionale: Venezia e l’Italia sono al centro dell’attenzione del mondo. E’ un’edizione fantastica, con grande partecipazione, con grande qualità di artisti, e dimostra veramente che l’Italia quando investe nell’internazionalizzazione, nell’arte contemporanea o nell’architettura contemporanea è un punto di riferimento non solo per il suo glorioso passato ma anche per il suo fortissimo presente”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, parlando con i giornalisti a Venezia a margine della cerimonia di consegna dei Leoni d’oro della Biennale Arte a Ca’ Giustinian.

Dopo quattro giorni di pre-opening, con oltre 20mila presenze, tra giornalisti e addetti ai lavori, sabato 23 aprile, si sono aperte le porte della 59esima edizione dell’Esposizione Internazionale d’Arte dal titolo “Il latte dei sogni”, a cura di Cecilia Alemani. Già dalle prime ore si sono registrati migliaia di visitatori. “L’Italia – ha ricordato il ministro – è presente con un padiglione molto bello, con un solo artista, Gian Maria Tosatti: è una scelta coraggiosa ma sono sicuro che avrà grande successo”.

#BiennaleArte2022 Golden Lion for Best National Participation to the #BritishPavilion. “#SoniaBoyce proposes, consequently, another reading of histories through the sonic. In working collaboratively with other black women, she unpacks a plenitude of silenced stories.” pic.twitter.com/yE4dQGWbCh

