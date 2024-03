Belluno, eletto il nuovo Consiglio provinciale: vince il centrodestra con 5 seggi

Cinque seggi a “Progetto Dolomiti”, tre a “Futura – Centrosinistra bellunese”, due alla lista “Obiettivo Provincia”

Belluno – Si sono concluse poco dopo mezzogiorno le operazioni di scrutinio del voto per il rinnovo del Consiglio provinciale di Belluno. Il sistema di voto ponderato ha visto 41.239 punti per la lista “Progetto Dolomiti”, che quindi avrà cinque seggi a Palazzo Piloni. La lista “Futura – Centrosinistra Bellunese” ha totalizzato 24.079 punti, quindi tre seggi, mentre “Obiettivo Provincia” avrà due seggi, in virtù dei 19.194 punti.

I consiglieri eletti per “Progetto Dolomiti” sono: Silvia Calligaro, sindaca di Vigo di Cadore (7.069 voti ponderati), Marzio Sovilla, consigliere di Belluno (5.732), Massimo Bortoluzzi, consigliere di Alpago (5.176), Donatella De Pellegrin, consigliera a Belluno (4.996), Alberto Peterle, sindaco di Alpago (4.675).

Per “Futura – Centrosinistra bellunese” entrano in consiglio: Simone Deola, consigliere e assessore a Borgo Valbelluna (5.401 voti ponderati), Sindi Manushi, sindaca di Pieve di Cadore (5.025) e Mario De Bon, sindaco di Sospirolo (3.689).

Risultano eletti per la lista “Obiettivo Provincia”: Vanessa De Francesch, consigliera di Alpago (5.948 voti ponderati) e Matilde Vieceli, vice sindaca di Fonzaso (3.854).

Come previsto dalla legge Delrio, alle urne sono stati chiamati solo sindaci e consiglieri comunali in carica e sui 680 aventi diritto al voto hanno votato in 497 pari al 73,08%, in linea con la percentuale (70,74) fatta registrare nella tornata elettorale precedente del 2021.