Baselga di Pinè, Minacciati con una pistola mentre tagliano legna nel bosco: denunciato un 55enne

Accertamenti dei militari hanno permesso di risalire ad un uomo di 55 anni che è stato denunciato

Baselga di Pinè (Trento) – Mentre tagliavano legna nei boschi di Pinè, in Trentino, due amici sono stati improvvisamente avvicinati da un uomo che, dopo avergli puntato contro una pistola, gli ha urlato di andarsene perché infastidito dalla loro attività.

Intimoriti sia dall’arma che dai modi aggressivi dello sconosciuto, i due si sono allontanati velocemente e hanno poi deciso di raccontare l’episodio ai carabinieri di Baselga. I militari, fatto i dovuti accertamenti, non ci hanno messo molto ad individuare il presunto responsabile dell’intimidazione, un italiano 55enne.

In casa i carabinieri gli hanno trovato una pistola da softair riposta in un armadio, che è stata sequestrata. Condotto in caserma, il 55enne ha confermato di aver minacciato i due perché disturbavano il suo riposo. L’uomo è stato denunciato per minacce.