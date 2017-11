Banche venete in Commissione, Bankitalia: “In Veneto vertici inadeguati”

Connect on Linked in

Ex dipendenti mai influito su vigilanza

NordEst – “Le criticità emerse per le due banche venete sono riconducibili, in ultima istanza, all’inadeguatezza del loro governo societario e, in tale ambito, all’autoreferenzialità del management”. Lo afferma il responsabile della vigilanza di Banca d’Italia Carmelo Barbagallo in audizione alla commissione d’inchiesta sulle banche secondo cui le debolezze si sono “innestate” sulla recessione e “prestiti erogati con leggerezza o in conflitto di interessi hanno portato” i due intermediari in “prossimità al dissesto”.

La Banca d’Italia non incoraggia né auspica che propri dipendenti siano assunti dai soggetti vigilati; in ogni caso anche quando questo accade, ciò non influisce – né per quanto a mia conoscenza ha mai influito – sul corretto espletamento delle funzioni di vigilanza”, ha detto poi Barbagallo in merito al fenomeno delle ‘porte girevoli’ fra vigilanti e vigilati.