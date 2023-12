Autonomia, presidente Consiglio Soini: rafforzare Consiglio. De Col, nuovo direttore generale Provincia di Trento

Incontro di fine anno con i rappresentanti della stampa, per il presidente del Consiglio provinciale

Trento – ​Rafforzare l’autorevolezza del Consiglio, far prevalere il dialogo sullo scontro, promuovere un clima di serenità nel dibattito politico anche per riavvicinare i cittadini alle istituzioni e al voto. Questo, in estrema sintesi, il filo rosso seguito questa mattina dal Presidente Claudio Soini nel suo primo incontro con la stampa. L’occasione per gli auguri di fine e inizio anno, ma soprattutto per tracciare le linee di fondo che il neo presidente intende seguire nella diciassettesima legislatura. Soini, ha fatto cenno alle difficoltà iniziali della maggioranza che però, ha aggiunto, in tempi tutto sommato canonici, hanno permesso di arrivare ad una sintesi che, viste anche le dichiarazioni fatte in aula nel corso del dibattito sulle linee programmatiche, fanno ben sperare in un governo e in una maggioranza coesi. Ma, ha evidenziato, la sua candidatura non è stata il frutto di mere logiche di spartizione: la scelta si è basata soprattutto sulle competenze che Soini ha maturato nei suoi anni di sindaco e di assessore a Ala.

Il neo presidente, nel corso dell’incontro con i rappresentanti della stampa, ha posto anche l’attenzione sui comuni che ha definito “veri pilastri e baluardi dell’Autonomia”. E ha preso l’impegno di realizzare, dandogli un ritmo cadenzato, l’incontro tra il Consiglio delle autonomie e il Consiglio che era stato attivato nel 2022 dal Presidente Kaswalder. Altro impegno sottolineato da Claudio Soini quello di far crescere la conoscenza di ciò che è e fa l’Euregio.

Il Presidente, in un passaggio del suo intervento, si è soffermato poi sulla presenza femminile in Consiglio. Le consigliere sono passate da 9 a 14, ma, ha aggiunto, questa crescita, ancor più che positiva, non può essere solo attribuita alla doppia preferenza di genere, ma va fatta risalire alla qualità e alle competenze delle elette.

Infine, il Presidente Soini si è soffermato sull’importanza di palazzo Trentini come luogo di cultura e di promozione culturale e ha sottolineato il peso strategico dell’impegno del Consiglio per promuovere la conoscenza dell’Autonomia tra i giovani. Un impegno, ha aggiunto, che dovrà essere esteso anche alle Università della terza età e del tempo disponibile.

Per quanto riguarda l’immediato futuro, Claudio Soini, ha assicurato che garantirà un ampio e approfondito dibattito sul bilancio di previsione e ha aggiunto che farà tutto il possibile perché le risposte alle interrogazioni dei consiglieri arrivino in tempi ragionevoli. In chiusura ha fatto appello alla stampa perché presti attenzione al lavoro del Consiglio e all’impegno dei consiglieri che svolgono un ruolo democratico, spesso faticoso, di controllo e indirizzo dell’esecutivo.

In breve

Raffaele De Col è il nuovo direttore generale della Provincia. È l’ingegnere Raffaele De Col, attualmente dirigente generale del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna, il nuovo direttore generale della Provincia autonoma di Trento, in procinto di subentrare a Paolo Nicoletti tra pochi giorni in pensione. Lo ha deciso all’unanimità la Giunta provinciale, approvando la delibera proposta dal presidente Maurizio Fugatti con cui viene assegnato l’incarico di vertice della struttura tecnica e amministrativa della Provincia. Da parte dell’esecutivo, un ringraziamento particolare al direttore generale Nicoletti, per l’equilibrio dimostrato oltre alla grande competenza, professionalità ed efficacia espressa durante il suo incarico, unito ad un augurio di buon lavoro al successore De Col per le sfide che lo attenderanno alla guida della “macchina” provinciale, quale risorsa fondamentale nell’azione delle istituzioni a favore dello sviluppo del Trentino e del benessere della comunità.

“Contracta”, la nuova piattaforma di approvvigionamento digitale della Provincia che aiuta cittadini e imprese

Arriva a 312 posti letto l’accoglienza per i senza dimora in Trentino

Contenimento del cinghiale, prolungato in via definitiva l’orario di controllo

Treni, circolazione interrotta dalle 07:30 alle 17:00 fra Domegliara e Verona Porta Nuova – servizio effettuato con bus

Scuole dell’infanzia: dall’11 al 31 gennaio 2024 aprono le iscrizioni

Con la dote finanziaria sostegno ai giovani e alla natalità

Frana sulla SP89 Sinistra Leno, necessari alcuni giorni di lavoro per la riapertura

Frane e disgaggi sulla SP 64 e sulla SS 421: disagi contenuti

Usanze e superstizioni della vigilia dell’Epifania al Museo Ladino di Fassa

Incendio a Predazzo. Solidarietà e gratitudine

Centro del fondo di Tesero, via libera alla copertura con fondi statali dell’adeguamento delle spese

Villaggio Olimpico di Predazzo, sarà parzialmente rifatto il padiglione Musto

Segretari comunali, approvato il bando per il conferimento degli incarichi di reggenza o supplenza